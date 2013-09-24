ЕБРР выделил 5,4 млн евро на строительство солнечной электростанции в Одесской области

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках своей стратегии развития производства возобновляемой энергии в Украине предоставил пакет финансирования на сумму 5,4 млн евро компании «Теплодар ПиВи» (Одесская область) для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 4,2 МВт. Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Как отмечается, пакет финансирования организован банком и включает восьмилетний кредит ЕБРР на сумму 3,9 млн евро и пятнадцатилетний кредит Фонда чистых технологий (ФЧТ) на сумму 1,5 млн евро.

«После завершения строительства солнечная электростанция будет подключена к сети и станет работать согласно законодательству Украины о «зеленом тарифе», по которому правительство гарантирует покупку всей электроэнергии, выработанной местными электростанциями на основе возобновляемых источников, по фиксированной цене до 2030 года», - говорится в сообщении ЕБРР.

В банке также подчеркивают, что новый проект является частью Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF) – инвестиционного механизма ЕБРР объемом 70 млн евро (50 млн евро от ЕБРР и 20 млн евро от ФЧТ). Средства предоставляются частным предприятиям, желающим инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике в Украине.

«Техническая помощь в подготовке проектов, разработке нормативной базы и проведении стратегической экологической оценки финансируется Глобальным экологическим фондом», - отметили в ЕБРР.

Справка УНИАН. ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).

Фонд чистых технологий был создан в 2008 году для оказания поддержки во внедрении возобновляемых и энергоэффективных технологий, обладающих большим потенциалом для минимизации долгосрочных выбросов парниковых газов, странам со средним уровнем доходов. ФЧТ уже финансирует программы в 15 странах и одном регионе, являясь крупнейшим из действующих многосторонних инструментов финансирования программ в сфере климата.