На Южно-Украинской АЭС началась инспекция ядерного топлива специалистами Westinghouse

На энергоблоке №3 Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) начат монтаж стенда инспекции и ремонта тепловыделяющих сборок американской компании Westinghouse (ТВС-W).

Как сообщили УНИАН в отделе по работе с общественностью и СМИ атомной станции, монтаж стенда инспекции и ремонта начат 23 сентября, для этого на атомную станцию прибыли представители компании-поставщика.

Инспекция тепловыделяющих сборок компании Westinghouse – плановое мероприятие. Оно проводится в процессе перегрузки активной зоны в ходе планово-предупредительного ремонта блока №3 (стартовал 17 августа 2013 г.).

По результатам указанной инспекции будет приниматься решение о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации ТВС-W.

"Являясь новым элементом применительно к оборудованию АЭС с реакторами ВВЭР-1000, новый стенд позволит выполнять не только углубленный анализ состояния тепловыделяющих сборок Westinghouse, но и, в случае необходимости, выполнять обнаружение и удаление негерметичных твэл (тепловыделяющих элементов). Монтаж ведут специалисты Westinghouse совместно с персоналом энергоремонтного подразделения ОП ЮУАЭС", - сообщили на станции.

Напомним, на сегодняшний день в эксплуатации тепловыделяющих сборок производства фирмы Westinghouse на энергоблоке №3 в активной зоне его реактора находятся 66 ТВС-W.

По информации специалистов АЭС, при работе реактора на мощности замечаний к их эксплуатации не было, негерметичности твэл в топливных сборках Westinghouse не зафиксировано. На сегодня все ТВС-W выгружены в бассейн выдержки, подготовлены к проведению инспекции.

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Как сообщал УНИАН, ранее национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» заявила о намерении привлечь компанию Westinghouse Electric Sweden AB для проведения технического испытания и анализа ядерного топлива производства американской компании Westinghouse на энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС.

В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Westinghouse - американская электротехническая и ядерная компания США. Основана изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингаузем в 1886 году.