Украинские газовые эксперты в Брюсселе обсуждают подготовку к зиме и реверс из Словакии

Брюссель . Во вторник, 24 сентября, украинские газовые эксперты принимают участие в заседании Газовой координационной группы Европейского Союза в Брюсселе.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара по вопросам энергетики Марлин Холзнер, украинские эксперты были приглашены для того, чтобы ознакомить европейских коллег с развитием газового сектора, уровнем готовности к зиме подземных газовых хранилищ, а также вопросами безопасности поставок газа в ЕС.

Кроме того, как стало известно УНИАН, во вторник украинские эксперты проведут трехстороннюю встречу с экспертами Еврокомиссии и Словакии о реверсных поставках газа.

Однако, как стало известно из дипломатических источников, никаких существенных решений не ожидается.

"Основные технические вопросы уже давно понятны. Остались вопросы политические, которые не могут быть решены на уровне экспертов", - отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН представитель Еврокомиссии, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, 24 сентября председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский сообщил журналистам, что Словакия не откроет реверсный поток газа в Украину, не имея предварительных договоренностей о таком реверсе с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом».

«Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбинский.

При этом он отметил, что согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса. «Со стороны этого (вопроса о реверсе - УНИАН) есть Россия и Словакия («Газпром» и словацкий оператор - УНИАН). Необходимо это с ними согласовать», - подчеркнул глава Представительства ЕС.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа до конца сентября. Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач отмечал, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.