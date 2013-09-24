Восточный ГОК хочет взять кредит на 1,5 млрд грн у двух российских банков

Крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды – Восточный горно-обогатительный комбинат - ведет переговоры со «Сбербанком России» и банком ВТБ о возможности предоставления кредита в размере 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор ВостГОКа Александр Сорокин.

«Мы находимся в диалоге со «Сбербанком России» и ВТБ. Определенный интерес с их стороны есть. Мы говорим о полутора миллиардах гривен», - сказал Сорокин.

При этом он не уточнил, на какие именно цели могут быть потрачены средства.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года ВостГОК привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» (г. Киев) возобновляемую мультивалютную кредитную линию лимитом эквивалентным 150 млн грн.

В начале июля 2011 года Восточный горно-обогатительный комбинат заявил о намерении привлечь в развитие Новоконстантиновской урановой шахты (Маловисковский район, Кировоградская обл.) 6,5 млрд грн кредитных ресурсов государственных банков.

Позднее Кабинет министров Украины утвердил проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд общей сметной стоимостью 6,518 млрд грн. Мощность предприятия по производству руды составит 1,5 млн тонн в год, по переработке руды – 0,5 млн тонн в год.

По данным МАГАТЭ, ВостГОК выпускает 3,3% мирового производства урана и по итогам 2013 года ожидает произвести порядка 1 тыс. тонн уранового концентрата.

Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн.