Кабмин предупредил глав регионов о персональной ответственности за долги перед «Нафтогазом»

Кабинет министров предупреждает руководителей ряда регионов о персональной ответственности за долги предприятий коммунальной теплоэнергетики перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» за потребленный газ.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, такое решение было принято во время совещания правительства, на котором министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник доложил о проведенном анализе задолженности за потребленный газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики.

«Анализ показывает, что действующие тарифы практически везде покрывают расходы по производству тепловой электроэнергии. За газ, теплоэнергию нужно рассчитываться вовремя. Такая халатность, которую допускают отдельные теплокоммунэнерго, недопустима. Надо мобилизовать все усилия и погасить задолженность. И прекратить говорить о необходимости повышать тарифы: такой необходимости нет», - цитирует пресс-служба премьер-министра Николая Азарова.

По результатам совещания правительство обязало погасить имеющуюся задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» до 15 октября. О результатах работы ответственные лица должны доложить правительству.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что своевременное начало отопительного сезона напрямую зависит от состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ. Тогда же министр поручил немедленно исправить ситуацию и обеспечить стопроцентные расчеты за использованный природный газ, за исключением разницы в тарифах.

Ранее «Нафтогаз Украины» предупреждал о возможном срыве подготовки к отопительному сезону из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.