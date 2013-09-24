«Энергоатом» продолжает переговоры с Holtec по строительству хранилища ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» ведет активные переговоры с американской компанией Holtec относительно реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Никита Константинов.

«Мы ведем очень активные переговоры с Holtec. Подвижки есть, но о них сейчас говорить преждевременно. У нас сейчас есть ряд вопросов перед тем, как приступить к активной фазе контракта», - сказал Константинов.

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте 2012 года Верховная Рада приняла, а Президент Украины подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Согласно закону, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (дальше - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая емкость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Позднее, в марте 2012 года, «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.