«Нафтогаз» уже закачал в хранилища 12,5 млрд куб. м газа

В подземные хранилища газа Украины (ПХГ) закачано около 12,5 млрд кубометров газа, и сейчас Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ведет закачку газа от российского монополиста «Газпром» в объеме 50-60 млн кубометров в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК Вадим Чупрун.

«Сейчас в ПХГ в пределах 12,5 млрд (кубометров газа - УНИАН). Мы в пределах 50-60 млн (кубометров в сутки - УНИАН) ведем закачку от «Газпрома», - сказал Чупрун.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отмечал, что Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 млрд кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

В свою очередь глава группы компаний Group DF бизнесмен Дмитрий Фирташ отмечал, что подконтрольные ему структуры намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По его информации, с учетом газа собственной добычи и российского газа общий объем газа в хранилищах может составить к концу октября порядка 20-21 млрд кубометров.