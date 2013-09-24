В "Нафтогазе" назвали условие, при котором законсервируют часть ГТС

Украина может законсервировать часть своей газотранспортной системы, если объем транзита российского газа в Европу снизится до 35-37 миллиардов кубометров в год, заявил РИА «Новости» зампред правления "Нафтогаза" Вадим Чупрун.

"Самый пессимистический вариант - если дойдет до 35-37 миллиардов кубометров в год, то Украина может законсервировать часть газотранспортной системы", - сказал Чупрун.

О возможности частичной консервации украинской ГТС в минувшую субботу заявил премьер-министр страны Николай Азаров. Он не уточнял, при каких условиях это может произойти, отметив лишь, что самой Украине хватило бы мощности газотранспортной системы в 50 миллиардов кубометров.

Россия поставляет в Европу около 150 миллиардов кубометров природного газа в год. Пропускная способность украинской ГТС тоже составляет 150 миллиардов кубометров в год, но она эксплуатируется лишь на 60% мощности, остальной же объем газа поставляется другими путями, указал Азаров. Он призвал Европу и Россию взять на себя часть расходов на содержание украинской ГТС, если они заинтересованы в том, чтобы она избежала частичной консервации.

По словам Чупруна, недостаточная загрузка украинской газотранспортной системы приведет к убыткам, чего Украина себе позволить не может. "Мы готовимся ко всем вариантам развития событий", - добавил замглавы "Нафтогаза".

Согласно данным "Укртрансгаза", транзит российского газа через Украину в Европу в 2012 году сократился на 19% - до 84,2 миллиарда кубометров. По итогам января-августа текущего года снижение составляет 3%, причем в августе зафиксирован рост транзита на 32%.