"Роснефть" приобретает газовый актив за 1,8 млрд долларов

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» договорилась с компанией Enel о приобретении 40% доли в компании Arctic Russia B.V., обеспечивающих косвенное владение 19,6% в ООО «СеверЭнергия», сообщает пресс-служба "Роснефти".

Приобретателем долей выступит дочернее общество «Роснефти» - ООО «НГК «Итера», являющееся в составе группы «Роснефти» центром консолидации газовых активов.

Сделка, сумма которой составит 1,8 млрд долл. США, будет завершена при условии получения одобрений со стороны регулирующих органов и прочих одобрений.

Сделка позволит существенно увеличить извлекаемые запасы газа «Роснефти», а также создаст устойчивую платформу для последовательной реализации газовой стратегии Компании, направленной на увеличение добычи газа до 100 млрд куб. м в год и превращение «Роснефти» в крупнейшего независимого производителя газа в Российской Федерации.

Комментируя подписанное соглашение, президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал: «Приобретение доли в ООО «СеверЭнергия» будет иметь мультипликативный эффект для дальнейшего роста, позволит генерировать дополнительные синергии от совместного развития активов в периметре Ямальского газового кластера за счет оптимизации капитальных затрат и каналов сбыта, а также позволит Компании в перспективе нарастить объем поставок по газовым контрактам, что в итоге повысит общую капитализацию Компании и принесет дополнительный доход для акционеров».

Справка. ООО «СеверЭнергия» - совместное газодобывающее предприятие с активами в ЯНАО. 51% принадлежит ООО «Ямал развитие» – совместному предприятию ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром нефть», созданному на паритетной основе. Доля, составляющая 49% уставного капитала ООО «СеверЭнергия», принадлежит компании «Artic Russia B.V.» – совместному предприятию итальянской Eni и Enel, в котором стороны владеют 60% и 40% соответственно.

100% дочернему обществу ООО «СеверЭнергия», ОАО «Арктикгаз», принадлежат лицензии на 9 месторождений, основные из которых: Самбургское, Яро-Яхинское, Ево-Яхинское и Северо-Часельское. Доказанные и вероятные запасы составляют 7,3 млрд барр. н.э.

Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии, и вторая по величине в Европе по установленной мощности. Enel - интегрированный участник рынка, который реализует электроэнергию и газ 61 млн клиентам. Enel работает в 40 странах мира, с совокупной установленной мощностью около 98 000 МВт и численностью порядка 74 000 сотрудников.