Польская PGNіG хочет ежегодно поставлять в Украину до 1,7 млрд кубометров газа

Варшава. Польская национальная нефтегазовая компания PGNіG хочет экспортировать в Украину ежегодно до 1,7 млрд кубометров газа и намерена бороться за это право, в частности, с немецким газовым трейдером RWE.

Об этом сегодня пишет польский ежедневник Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники.

"До недавнего времени Польша только импортировала газ с Востока. В течение нескольких месяцев это изменится. В Украину из Польшу ежегодно будет поставляться до 1,7 млрд кубометров газа стоимостью почти 700 млн долл.", - отмечает издание.

Представители PGNіG были недоступны для немедленного комментария УНИАН, а пресс-служба пока не ответила на запрос агентства, отображает ли эта публикация реальные намерения компании.

Газета отмечает, что украинские власти из-за высокой цены российского газа ищут других поставщиков, одним из которых может стать PGNіG, а также напоминает, что в этом году Украина хочет купить в РФ только 18 млрд кубометров газа вместо ожидаемых Москвой 41,6 млрд кубометров.

"Украинцы платят "Газпрому" около 430 долл. за тысячу кубометров. Цены в Польше на уровне чуть больше 400 долл. (стоимость импортируемого из РФ топлива), а в результате либерализации рынка газа будут еще снижаться", - пишет издание.

Эксперты, которых оно цитирует, отмечают, что Польша может продавать Украине газ, который она законтрактовала у "Газпрома" по схеме реэкспорта.

Газета отмечает, что PGNіG может продавать Украине также добываемый в Польше газ, себестоимость добычи которого составляет 100-120 долл. за тысячу кубометров.

Также издание сообщает, что с начала текущего года через польскую газотранспортную систему в Украину было поставлено более 760 млн кубометров газа, что в 7 раз больше, чем весь польский экспорт газа в 2009-2011 годах.

В то же время, мощности пункта Хермановице, через который осуществляются эти поставки, используются только на 50%.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной Европейского Союза, через которую Украина начала покупать газ из Европы в ноябре прошлого года. Эти поставки реализуются по контракту с немецкой компанией RWE.

Ранее представители польского оператора газотранспортной сети, компании Gaz System, заявляли, что через польскую ГТС физически (без "виртуального реверса") можно прокачивать в Украину не более 1,5 млрд кубометров газа в год.