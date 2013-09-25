"Газпром" пересмотрел объем инвестпрограммы на 2014 в сторону понижения

"Газпром" замораживает объем инвестиционной программы на 2014 год на уровне 2013 года, говорится в прогнозе социально- экономического развития РФ на 2014-2016 годы, подготовленном Минэкономразвития /МЭР/, передает ИТАР-ТАСС.

"В 2014 году объем инвестиций должен стабилизироваться, однако это означает почти 30% сокращение относительно планов по состоянию на начало года, при этом в большей степени сокращаются инвестиции в добычу и бурение, что создает риски снижения объемов добычи с лагом около 5 лет", - прогнозирует МЭР.

Ранее директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Олег Засов заявил, что министерство оценивает в 600 млрд рублей выпадающие доходы "Газпрома" на 2014-2016 годы от замораживания тарифов. "В отношении "Газпрома" мы ожидали, что очень сильные инвестиции будут приходиться на следующие три года, но сейчас видим, что большого ускорения не будет. Мы снизили оценку частично потому, что у компании будут большие выпадающие доходы. Выпадет около 600 млрд рублей доходов в 2014-2016 годах из-за новых правил индексации. Из этих 600 млрд половина может пойти на сокращение инвестпрограммы", - считает Засов.

По его словам, инвестпрограмма компании в 2014 году составит порядка 700 млрд рублей - на уровне 2013 года.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин решил перевести министерства и госмонополии на сухой паек, чтобы в условиях затухающей экономической активности в России увеличить социальные расходы во исполнение его предвыборных обещаний, а заодно попытаться оживить частный сектор и помочь теряющему обороты казенному мотору роста. То есть, Путин объявил годовой мораторий на рост тарифов госмонополий

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