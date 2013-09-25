Янукович хочет договориться с мировыми компаниями об увеличении добычи газа в Украине

Нью-Йорк. Украина планирует подписать с мировыми компаниями соглашения об увеличении объемов добычи газа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович во время подхода к прессе в Нью-Йорке.

Он рассказал, что 25 сентября у него запланирован ряд встреч с известными энергетическими компаниями, в том числе ExxonMobil, Shell. "Скорее всего будут подписываться соответствующие документы... Переговоры, кстати, продолжаются и сейчас, потому что это также вопрос не простые, есть много юридических и технических вопросов, но фактически эти решения уже приняты", - сказал Янукович.

По его словам, Украина продолжает путь диверсификации поставок газа в Украину. "Мы продолжаем искать возможности по увеличению добычи собственного газа, мы сейчас уже добываем уже 21 млрд кубометров, и постепенно эта добыча будет расти", - отметил Президент.

Янукович добавил, что в планы страны входит увеличить ориентировочно до 2017 года добычу газа еще на 30 млрд кубометров. "Это наша мечта, которую мы хотим осуществить, и строить экономику на собственных энергетических ресурсах или на ресурсах, которые мы будем покупать на рынке по тем ценам, которые нас будут удовлетворять", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что вопрос энергетической независимости является для Украины стратегическим вопросом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 23-25 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.