"Газпром" против строительства "Роснефтью"нового завода СПГ на Сахалине

ОАО "Газпром" считает нецелесообразной реализацию проекта "Роснефти"по строительству завода СПГ на Сахалине, так как существующего объема газа сахалинских месторождений будет недостаточно для загрузки нового завода, сообщил журналистам заместитель начальника департамента по управлению проектами - начальник управления координации восточных проектов "Газпрома"Виктор Тимошилов, передает Прайм.

"Я как раз и хочу сказать, что не надо строить завод", - сказал Тимошилов.

"Много инфраструктуры уже построено, и нет необходимости, на наш взгляд, строить еще дополнительную. Если дополнительная инфраструктура будет относиться к проектным затратам (проекта "Сахалин-1" - ред.), то тогда РФ должна будет возместить эти затраты, что, на наш взгляд, нерационально", - пояснил Тимошилов.

По его словам, газ проекта "Сахалин-1"в объеме 8-10 миллиардов кубометров в год рациональнее направить на существующий завод по производству сжиженного природного газа в рамках подконтрольного "Газпрому"проекта "Сахалин-2". Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли использовать для загрузки нового завода запасы газа месторождений проекта "Сахалин-3", принадлежащего "Роснефти", Тимошилов сказал, что они недостаточны и "Газпром" может рассмотреть возможность их приобретения.

По словам Тимошилова, ранее объявленные "Роснефтью"договоренности по продаже 5 миллионов тонн СПГ в год с проектируемого завода не носят обязующий характер. "Смею вас уверить, у нас такой информации, что это действительно контракт, нет", - сказал он.

"Роснефть" и американская ExxonMobil в 2013-2014 годах планируют завершить проектные работы по заводу СПГ на Сахалине. Мощность первой очереди завода может составить 5 миллионов тонн в год, инвестиции - 15 миллиардов долларов. В июне текущего года "Роснефть"заключила соглашения об основных условиях договора купли-продажи СПГ, начиная с 2019 года планирует ежегодно поставлять компании Marubeni 1,25 миллиона тонн СПГ, Sodeco - 1 миллион тонн, Vitol - 2,75 миллиона тонн.