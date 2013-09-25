Казахстан в ближайшее время выставит на тендер нефтегазовые участки на суше

Казахстан в ближайшее время выставит на конкурс по предоставлению права недропользования целый ряд нефтегазовых блоков на суше, сообщил министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин в интервью журналу Petroleum.

"В настоящее время Министерством нефти и газа разрабатывается проект постановления правительства Казахстана "Об утверждении перечня участков недр (блоков), подлежащих выставлению на конкурс", после чего будет объявлен конкурс на предоставление права недропользования", - сказал Карабалин, передает РИА "Новости".

Он также напомнил, что в соответствии с законом, без проведения конкурса, на основе прямых переговоров, могут быть заключены контракты: на проведение операций по добыче с лицом, имеющим исключительное право на получение права недропользования на добычу в связи с коммерческим обнаружением на основании контракта на разведку; на проведение операций по разведке и (или) добыче с национальной компанией; на проведение операций по разведке и (или) добыче с субъектами индустриально-инновационной деятельности.

В Казахстане с 2008 года действовал мораторий на выдачу лицензий на недропользование. Введение запрета было связано с разработкой нового налогового законодательства. В январе 2013 года этот мораторий был снят в связи с вступлением в силу нового налогового кодекса.

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