Нефть дорожает после публикации данных по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне данных, свидетельствующих о продолжении снижения оптовых запасов сырья в США, крупнейшем в мире потребителе "черного золота", свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.40 мск повысилась на 0,45% - до 109,14 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,47% и составила 103,62 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 20 сентября, запасы нефти в стране снизились на 54 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, полагали, что показатель сократится на 1,5 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 341 тысячу баррелей, дистиллятов – на 485 тысяч баррелей. Позже в среду свою оценку запасов представит Минэнерго США.