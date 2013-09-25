"Cарматия" может лишиться 120 млн евро помощи ЕС на достройку трубопровода "Одесса-Броды"

Варшава. Международный нефтетранспортный консорциум "Сарматия" может потерять около 120 млн евро, зарезервированных в рамках программ помощи Европейского Союза Польше для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей Скрипка.

По его словам, причиной этого может стать намерение польского Министерства экономики перенести данный проект в резервный список объектов, дофинансируемых Европейским Союзом, что однозначно приведет к тому, что "Сарматия" не получит этих средств.

Скрипка сообщил, что окончательное решение о том, останется ли этот проект в списке приоритетных, должно принять Министерство регионального развития по результатам очередного пересмотра дофинансируемых ЕС проектов ориентировочно в октябре текущего года.

"На сегодня мы не получали официальной информации о перенесении проекта в резервный список", - сказал Скрипка.

Министерство экономики Польши, отвечая на запрос УНИАН, сообщило, что решило перенести проект создания Евро-Азийского нефтетранспортного коридора на базе "Одесса-Броды" (ЕАНТК) в резервный список из-за "очень большого риска", что он не будет реализован в установленные строки - до 31 декабря 2015 года.

"Если бы этот проект не был реализован в нынешней финансовой перспективе, то Польша бы потеряла средства на инвестиции, направленные на увеличение энергетической безопасности страны", - отметили в министерстве.

В Минэкономики подчеркнули, что Польша поддерживает реализацию этого проекта на коммерческих основаниях, отметив важность наличия деклараций о намерениях или контрактов между потенциальными продавцами и покупателями каспийской нефти, которую планируется поставлять в Европу по ЕАНТК.

Пресс-секретарь Минэкономики Польши Ивона Джигала сказала УНИАН, что министерство приняло указанное решение в конце августа или в начале сентября, предварительно проконсультировавшись с Министерством регионального развития.

Представители Министерства регионального развития не были доступны для немедленных комментариев УНИАН и пока не ответили на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Министерство регионального развития оставило проект ЕАНТК в списке приоритетных объектов, которые могут получить дофинансирование Европейского Союза.

ЕС мог бы выделить на строительство недостающего участка ЕАНТК - от украинско-польской границы до поселка Адамово на востоке Польши - около 120 млн евро, или 25% стоимости проекта, если бы "Сарматия" нашла остальные 75% необходимых средств. Представители «Сарматии» заявляли о намерении предоставить все необходимые документы для того, чтобы получить средства Евросоюза до конца сентября.

Справка УНИАН. Идея проекта ЕАНТК возникла в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, да и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти, поскольку она дороже российской.

Сторонники проекта заявляют, что причиной возникающих проблем является в первую очередь блокирование проекта Российской Федерацией, которая пытается не допустить на европейский рынок конкурентов.

Представители польского правительства постоянно подчеркивают, что поддерживают проект, но не намерены выделять на его реализацию средства из государственного бюджета.