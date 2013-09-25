Министерство хочет увеличить квоту на импорт коксующегося угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 2013 год на 1 млн тонн - до 11,2 млн тонн. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, подготовленном Минэнергоугля и размещенном на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, введение импортных квот сыграло положительную роль, несмотря на незначительный рост объемов потребления импортного угля газовой группы металлургическими предприятиями.

«Общее уменьшение импорта коксующегося угля составило порядка 600 тыс. тонн. В то же время введение квот дало возможность государственным предприятиям («Макеевуголь», «ДВЕК», «ЮД № 1», «Артемуголь», «Дзержинскуголь» и «Орджоникидзеуголь») за 5 месяцев года дополнительно разместить 482,8 тыс. тонн угольной продукции, в том числе газовой группы – 193,3 тыс. тонн, что снизило риски возникновения чрезвычайных ситуаций», - говорится в пояснительной записке.

Принятие проекта постановления, по мнению Минэнергоугля, позволит улучшить положение угольной отрасли в целом и производство коксующегося угля в частности.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.