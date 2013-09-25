Россия планирует занять 20% мирового рынка сжиженного газа

Россия намерена увеличивать добычу углеводородов и развивать проекты по производству сжиженного природного газа. К 2030 г. страна займет 20% мирового рынка СПГ, заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов на конференции "Нефть и газ Сахалина 2013" в Южно-Сахалинске, передают Вести.ru.

"Россия является сегодня крупнейшей мировой державой по запасам газа - 21% мировых запасов, добывает порядка 19% мирового объема газа, а также осуществляет порядка одной пятой части экспорта газа. Россия заинтересована в том, чтобы занять достойное место и на рынке СПГ", - отметил Молодцов.

"Те перспективы и задачи, которые сейчас формируются федеральным правительством и нашими госкомпаниями, ставят своей целью активное расширение проектов по сжижению газа.

По всем перспективам, которые мы сейчас имеем, предполагаем, что доля российского участия на мировом рынке СПГ должна превысить предполагаемые 12-13%, которые мы изначально планировали занять к 2030 г. Теперь наш целевой параметр - 20% мирового рынка СПГ", - считает замминистра.

По его словам, правительство создает необходимые налоговые режимы для проектов СПГ, рассматривает возможность льготных условий по налогу на прибыль, определяет размер экспортных пошлин, НДПИ и налога на имущество для этих проектов.

"Данные инициативы активно рассматриваются. Даны конкретные поручения президента и правительства, связанные с созданием условий для уже реализованных проектов и проектов, которые в ближайшее время будут реализовываться", - подчеркнул Молодцов.

Учитывая мировой опыт, правительство рассматривает возможность либерализации экспорта СПГ. "В настоящее время Минэнерго для достижения целевых параметров подготовило предложения, которые сейчас обсуждаются в правительстве и позволят в ближайшее время рассмотреть вопрос по либерализации и созданию благоприятных условий для создания возможно нового механизма, связанного с СПГ, производимым на территории РФ", - заключил замминистра.