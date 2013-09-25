Российская ТВЭЛ планирует сохранить объемы поставок ядерного топлива в Украину

Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ планирует по итогам текущего года сохранить объем поставок топлива в Украину на уровне 2012 года, когда объем импорта ядерного топлива из России в Украину в долларовом эквиваленте составил 563 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил старший вице-президент по коммерции и международному сотрудничеству компании ТВЭЛ Василий Константинов.

«Объемы поставок примерно на уровне прошлого года», - сказал он.

Также Константинов отметил, что ТВЭЛ намерен приступить к опытной эксплуатации нового ядерного топлива ТВСА-12 на 4-м блоке Ривненской АЭС в 2014 году.

«На наш взгляд, время уже подошло (приступить к опытной эксплуатации – УНИАН)», – сказал Константинов.

Ранее руководство ТВЭЛ заявляло о возможной поставке нового топлива на РАЭС в апреле 2014 года.

Справка УНИАН. Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТВЭЛ объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания ТВЭЛ создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

Читайте также: Янукович предлагает не использовать в строительстве АЭС российские технологии