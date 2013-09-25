Янукович надеется на запуск LNG-терминала уже в следующем году

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что первая очередь LNG-терминала будет запущена уже в будущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед представителями американского бизнеса в Гарвардском клубе.

Президент подчеркнул, что Украина сегодня успешно работает в сфере диверсификации снабжения и добычи углеводов.

«Я надеюсь, к середине следующего года будет запущена первая очередь проекта «LNG-терминал», которая позволит реализовать до 5 млрд кубометров природного газа», - сказал Президент.

Он также заметил, что сегодня Украина расширяет добычу собственных энергоносителей, в том числе сланцевого газа. Он выразил надежду, что большие американские компании в ближайшее время начнут свою работу в Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приёму сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины к 2014 году.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приёму сжиженного природного газа (LNG-терминал)

Позже Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.) Выполнение предпроектных и исследовательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

20 сентября вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина надеется в ближайшее время получить коммерческие предложения по строительству на Черном море терминала по приёму сжиженного газа - LNG-терминала, который, как ожидается, должен начать работу в течение 12 месяцев.

«Мы завершили технические переговоры и подписали необходимые соглашения. Ожидаем предложений от компаний, которые этот терминал в ближайшие 12 месяцев сделают», - сказал Бойко.

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