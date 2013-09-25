Украина подписала договор с ExxonMobil о добыче сланцевого газа

Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводородов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря).

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в Нью-Йорке (США) в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

Документ с украинской стороны подписал министр энергетики Эдуард Ставицкий. Кроме представителя компании ExxonMobil, документ также подписали представители компании Shell, Omvpetrom CA.

Ставицкий рассказал журналистам, что в соответствии с соглашением будут проведены сейсмические работы с целью определения зон для последующего бурения скважин. Он прогнозирует, что это будет две скважины, которые будут пробурены в последующие год или два. “Все зависит от того, как будут позволять и погодные условия, и от того, как пройдут сейсмические работы”, - сказал министр. Он также заметил, что, по подсчетам консорциума, который сегодня подписал соглашение, эти скважины позволят добывать 8-10 млрд кубометров в год сланцевого газа. Ставицкий заметил, что добыча на таких месторождениях может начаться не раньше, чем через три года после сейсмических работ.

Читайте также: Сланцевый бум: лидером в Восточной Европе может стать Украина

Ставицкий заметил, что не может говорить, о каком именно разделе идет речь в соглашении, поскольку эта информация относится к разряду конфиденциальной. “Но все происходит в рамках законодательства”, - заверил министр, добавив лишь, что это очень выгодные условия для нашего государства. При этом Ставицкий заметил, что стороны договорились подписать соглашение в течение одного месяца.

Президент ExxonMobil Стив Гринли отметил, что это очень знаковое соглашение. “Мы шли к этому очень долго. Оно закладывает основы для длительного сотрудничества по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Украине”, - сказал он.

Он отметил, что компания углубила отношения с украинским правительством для реализации масштабных проектов, которых еще много впереди.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует подписать с мировыми компаниями соглашения об увеличении объемов добычи газа. Президент Украины Виктор Янукович во время подхода к прессе в Нью-Йорке сообщил, что 25 сентября у него запланирован ряд встреч с известными энергетическими компаниями, в том числе ExxonMobil, Shell. "Скорее всего будут подписываться соответствующие документы... Переговоры, кстати, продолжаются и сейчас, потому что это также вопрос не простые, есть много юридических и технических вопросов, но фактически эти решения уже приняты", - сказал Янукович.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа в Украине запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По информации Госстата, добыча природного газа в Украине в январе-июле 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 11,8 млрд кубометров.