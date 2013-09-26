Астана и Пекин расширят нефтепровод Казахстан-Китай. Инвестиции составят 840 млн долл.

Казахстан ратифицировал межправительственное соглашение с Китаем о сотрудничестве при развитии и эксплуатации нефтепровода "Казахстан-Китай".

"Соглашение определяет механизмы и условия реализации проекта по развитию эксплуатации нефтепровода "Казахстан-Китай" с целью увеличения пропускной мощности. При этом, инвестиции по капитальным вложениям ожидаются в сумме 126 миллиардов тенге (840 миллионов долларов)", - сказал министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин, представляя проект закона в четверг, 26 сентября на пленарном заседании сената (верхняя палата парламента), передает РИА "Новости".

По словам министра, основными положениями соглашения являются установление единого сетевого тарифа на услуги по транспортировке казахстанской нефти по нефтепроводу "Казахстан-Китай", независимо от точки входа нефти в систему нефтепровода, тариф устанавливается без учета протяженности маршрута транспортировки нефти.

Карабалин пояснил, что уровень цены по договорам купли-продажи нефти будет определяться на базе международных котировок нефти в единицах измерений баррель и будет единым на границе Казахстана и КНР.

По словам Карабалина, ратификация соглашения будет способствовать эффективному развитию потенциала топливно-энергетического комплекса Казахстана, обеспечит поставку казахстанской нефти на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод на востоке страны.

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