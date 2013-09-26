Добыча нефти на Кашагане на шельфе Каспия приостановлена на 3-4 дня из-за аварии на трубопроводе

Добыча не месторождении Кашаган (Казахстан) на шельфе Каспия остановлена на три-четыре дня из-за аварии на трубопроводе, сообщил РИА Новости начальник департамента по ЧС Атырауской области Болатбек Омаров.

"В настоящее время скважины закрыты. На ликвидацию этой ситуации необходимо три-четыре дня, чтобы заново магистральный трубопровод пустить в работу", - сообщил Омаров.

По его словам, сейчас ведутся технологические работы по подготовке трубопровода для вскрытия места утечки газа. Создана комиссия, которая будет расследовать причины аварии.

Добыча нефти на Кашагане началась 11 сентября текущего года. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total и японская Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC.

Геологические запасы месторождения оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров. В первые дни на месторождении добывалось порядка 40 тысяч баррелей нефти в сутки.

Ожидалось, что на коммерческие объемы добычи нефти в 75 тысяч баррелей в сутки Кашаган выйдет к началу октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Казахстан достигнет максимального уровня добычи объемов нефти в 2024-2030 годах, к 2050 году ожидается спад до 30-50 миллионов тонн.

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