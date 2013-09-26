Цены на нефть падают на фоне снижения спроса на топливо в США

На мировых торгах в четверг, 26 сентября, цены на нефть снижаются на фоне статданных из США.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,01% - до 108,30 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,15% и составила 102,50 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 сентября, увеличились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 358,3 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель сократится на 1,5 миллиона баррелей.

По мнению экспертов, снижение цен на нефть свидетельствует о том, что спрос на топливо снизился, но стоимость "черного золота" не опустится ниже 100 долларов за баррель.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Сирии. В настоящее время пять постоянных членов Совета Безопасности разрабатывают проект резолюции в отношении страны.