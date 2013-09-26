В грунтовых водах под «Фукусимой» концентрация радиоактивного трития снова растет

В грунтовых водах в районе аварийной АЭС «Фукусима-1» концентрация радиоактивного трития выросла до 170 000 беккерелей на литр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию-оператора станции Tokyo Electric Power.

Она проводит замеры с 8 сентября, когда содержание трития составляло 4200 беккерелей на литр, на следующий день - 29 000 беккерелей. Затем содержание трития в грунтовых водах продолжило расти, затем пошло на спад и к 24 сентября снова увеличилось. Норма содержания трития составляет 60 000 беккерелей на литр. Объяснить, почему его содержание в воде колеблется, специалисты не могут.

Для замеров воду берут из технического колодца, расположенного в 20 м от цистерны, откуда 19 августа произошла утечка 300 л радиоактивной воды.

26 сентября сотрудники Tepco нашли прорехи в ограде, которая должна преграждать путь радиоактивным водам за пределы технического порта аварийной АЭС «Фукусима-1». В компании заявили, что разрушения создают угрозу проникновения радиоактивных частиц в открытые воды Тихого океана.

Радиоактивная вода — главная проблема АЭС «Фукусима-1». Около 400 000 т этой жидкости скопилось на данный момент в подземных этажах энергоблоков и дренажной системе станции. Tepco обещает полностью очистить эту воду к концу марта 2015 г.

Между тем в среду 25 сентября возобновился вылов рыбы у побережья Фукусимы. Выловленные морепродукты после проверки на радиоактивность поступили в продажу. Анализы показали, что в 95 из 100 видов морепродуктов не содержится каких-либо следов радиоактивных частиц. В оставшихся пяти разновидностях их содержание не превышало одну десятую от предельной нормы, установленной правительством Японии.

Как сообщал УНИАН, авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Полная ликвидация аварии займет около 40 лет.

Читайте также:

Над третьим блоком аварийной АЭС "Фукусима" вновь зафиксирован пар

Под аварийной "Фукусимой" создадут слой искусственной вечной мерзлоты

Украина совместно с Японией отправит в космос спутники для наблюдения за АЭС

В Японии остановлен последний атомный реактор