«Нафтогаз» намерен привлечь кредит на 4,5 млн долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь кредит в размере 4,5 млн долл.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, процентная ставка по кредиту не должна превышать 13%.

Кредитные средства компания привлекает сроком на один год.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил закрытое размещение облигаций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 4,8 млрд грн для погашения долгов по кредитным договорам.

Верховная Рада Украины намерена разрешить предоставление государственных гарантий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

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Справка УНИАН. «Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.