«Роснефть» продолжает отбирать у «Газпрома» крупных потребителей

«Роснефть» заключила договор о поставках газа генерирующей компании «Энел ОГК-5» («дочка» итальянской Enel), достигнув очередного соглашения в электроэнергетическом секторе. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении «Энел ОГК-5». Срок действия договора составит 12 лет.

Сделка стала одной из крупнейших в истории «Энел ОГК-5». Сумма контракта, по данным газеты «РБК daily», приведенным в номере от 26 сентября, составляет 217 миллиардов рублей без учета НДС. Стоимость газа «Роснефти» для «Энел ОГК-5» окажется на 5-6 процентов меньше газпромовского.

Дочерняя структура итальянской компании владеет Конаковской, Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС. Все три станции потребляют газ в качестве основного топлива. Потребности трех предприятий в газе составляют 6,5 миллиарда кубометров в год.

В «РБК daily» подчеркнули, что «Энел ОГК-5» может все же частично сохранить поставки «Газпрома». Дело в том, что затраты компании на газ должны составить 18,5 миллиарда рублей в год, в то время как в 2012 году «Энел ОГК-5» на эти цели направила 20 миллиардов рублей.

«Роснефть» отобрала у «Газпрома» уже третьего крупного потребителя после «Интер РАО» и «E.ON Россия». Компания имеет широкие планы по развитию газового бизнеса, рассчитывая выйти на уровень производства в 100 миллиардов кубометров в год к 2020 году.

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