Польская PGNiG пока не ведет переговоров о поставках газа в Украину

Варшава. Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG пока не ведет переговоров о поставках газа в Украину, но может рассмотреть такую возможность в будущем.

Об этом УНИАН сообщили в компании, комментируя публикацию в польской Dziennik Gazeta Prawna, написавшей о планах PGNiG ежегодно продавать в Украину до 1,7 млрд кубометров газа.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинской стороной исключительно по контракту о поставках газа в Польшу через пункт Устилуг/Зосин. Этот газопровод не является реверсным, что не позволяет осуществлять поставки газа в обратном направлении", - отметили в компании, отвечая на запрос агентства.

PGNIG не исключил возможности того, что может принять участие в аукционе на использование мощностей пункта "Хермановице", через который с ноября прошлого года в Украину через польскую газотранспортную систему поставляет газ немецкий RWE.

"Если Gaz System (управляющая польской ГТС компания) объявит аукцион на пункте выхода из польской системы в Хермановицах, PGNiG SA - после анализа баланса спроса на газ – рассмотрит возможность участия в этом аукционе", - отметили в компании.

При этом PGNiG оставила без ответа вопрос, заинтересована ли она в поставках газа в Украину и будет ли у нее, согласно предварительным оценкам, достаточно газа для таких поставок.

Пресс-секретарь Gaz System Малгожата Полковска сообщила УНИАН, что компания может объявить аукцион на использование свободных мощностей пункта "Хермановице" только после утверждения новой инструкции использования газотранспортной сети в Администрации по регулированию энергетики (URE).

По ее словам, компания ожидает утверждения этой инструкции еще в текущем году.

Полковска также отметила, что аукцион может быть объявлен в случае, если на этом пункте, который является единственным в Польше, через который можно физически (без "виртуального реверса") поставлять газ в Украину, будут свободные мощности.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе Dziennik Gazeta Prawna написала о плане PGNiG побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".

Принадлежащая польскому государству PGNiG является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше, которая обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%. Остальные необходимые объемы компания импортирует, покупая более 90% импортируемого топлива у российского "Газпрома".