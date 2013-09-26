НКРЭ оставила без изменений «зеленый тариф» на электроэнергию на октябрь

Национальная комиссия по регулированию электроэнергии (НКРЭ), осуществляющая регулирование в сфере энергетики, оставила без изменений тарифы на производимую в октябре электроэнергию из возобновляемых источников.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, составит 505,09 коп. за 1 кВт/ч, солнечными электростанциями, размещенными на крышах и фасадах, – 463 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, производимую ветряными электростанциями, составит 122,77 коп. за 1 кВт/ч, электростанциями на биотопливе – 134,46 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую малыми гидроэлектростанциями, составит 126,77 коп. за 1 кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.