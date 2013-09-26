Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в ближайшие два года

Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в два ближайших года с учетом ослабления геополитической напряженности, роста поставок и слабого повышения спроса.

По итогам проведенного Рейтер опроса 32 аналитиков, усредненный прогноз цены Brent составил 107,70 долл. за баррель в этом году, 105,10 долл. за баррель в 2014 году и 102,50 долл. в 2015 году.

"Поставки нефти значительно повысятся в следующем году по мере завершения профилактических работ на месторождениях в России и Северном море, роста поставок из США и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке", - сказал аналитик GAIN Capital Крис Тевере.

Brent подорожала до 117 долл. за баррель в августе в связи с гражданской войной в Сирии, но затем цена снизилась, так как военное вмешательство США становится все менее вероятным. Возможность примирения Ирана со странами Запада также успокаивает инвесторов.

По мнению большинства аналитиков, ожидаемое сокращение стимулов США не окажет заметного влияния на нефтяные рынки.

"Сокращение стимулов ФРС может привести к кратковременному снижению цен. Однако активное сокращение потребует сильных экономических показателей, что благоприятно скажется на потреблении нефти", - сказал аналитик JBC Energy Майкл Дей-Микей.

Прогноз среднегодовой цены американского эталона WTI составил 98,70 долл. за баррель в этом году, 98,90 долл. в 2014 году и 97,0 долл. в 2015 году.

Разница в ценах европейского и американского эталона также сократится, считают аналитики: с 9,00 долл. за баррель в этом году до 6,20 долл. в 2014 году и 5,50 долл. в 2015 году.