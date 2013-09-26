НКРЭ разрешила частной компании «Куб-Газ» увеличить объем поставок газа

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики разрешила частной газодобывающей компании «Куб-Газ», подконтрольной канадской Serinus Energy, увеличить годовой объем поставок природного газа по нерегулируемому тарифу на 37% – до 312,896 млн куб. м с 228,498 млн куб. м.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 26 сентября.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября «Куб-Газ» получил 20-летнюю лицензию на добычу углеводородов на месторождении Крутогоровское, позволяющую их извлечение безо всяких ограничений.

В 2012 году «Куб-Газ» увеличил добычу газа в Украине в 1,5 раза - до 644 тыс. куб. м в сутки.

Справка УНИАН. Основными активами «Куб-Газ» являются пять газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождение.

Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года Kulczyk Oil Ventures (KOV) приобрела долю «Куб-Газа» у компании Gastek LLC (США), которая сохранила 30% пакет, стоимостью 45 млн долл. Крупнейшим акционером KOV является самый богатый житель Польши Ян Кульчик, состояние которого журнал Forbes в начале 2013 года оценивал в 3,6 млрд долл.

В июне 2013 года Kulczyk Oil Ventures объединилась с компанией Winstar Resources Ltd и сменила название на Serinus Energy.