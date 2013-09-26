Одесский морской порт принял вторую партию нефти для Одесского НПЗ

В Одесский морской торговый порт 26 сентября прибыл второй танкер Intisar с 80 тыс. тонн нефти для простаивавшего с 2010 года Одесского нефтеперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба порта.

«На данный момент отработана технология обеспечения сырьем непрерывного производственного цикла на Одесском НПЗ. Технология, в частности, предусматривает доставку нефти танкерами с периодичностью подхода судов 2-3 раза в месяц. Следующая партия должна быть доставлена 10 октября», - цитирует пресс-служба начальника нефтерайона администрации Одесского морского порта Дениса Карпова.

«Завод только 20 сентября возобновил производство, и пока нет достаточных оснований для создания долгосрочных прогнозов», - отметил Карпов.

Как сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 12 сентября прибыл первый танкер Intisar с 79,9 тыс. тонн нефти для Одесского нефтеперерабатывающего завода.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.