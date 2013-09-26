Европа откажется от долгосрочных контрактов "Газпрома" после ассоциации с Украиной

Имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и последующая либерализация рынка природного газа, подразумевающая построение на территории Украины восточноевропейского газового хаба и предоставление равного доступа к газовым хранилищам и газотранспортной системе, даст формальный повод европейским странам отказаться от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа с «Газпромом» и перейти на формирование цены на российский газ в привязке к спотовым ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Ассоциация с ЕС в краткосрочной перспективе проблем не несет. Проблемы могут быть далее в связи с имплементацией Третьего энергопакета, предполагающего создание общего европейского рынка, включая создание восточноевропейского хаба в Украине, – сказал Землянский. – Либерализация рынка газа – это общий доступ к трубе и ПХГ. Кроме того, половина ГТС будет зарезервирована третьими лицами. Политически тут проблема для Украины в том, что именно Украину сделают виновной в том, что европейцы будут отказываться от долгосрочных контрактов с «Газпромом»».

Вместе с тем, по словам эксперта, для Украины такая либерализация рынка может обернуться серьезными проблемами в ценовой сфере. Газ станет единым продуктом для рынка вне зависимости от происхождения, а значит, и цена газа будет рыночной для всех. А нарушение таких правил повлечет наложение штрафов на Украину.

«Это произойдет не завтра – но в горизонте 3-5 лет. И на это надо смотреть открытыми глазами. Что можно делать? Необходима реформа в промышленности, снижение энергозатратности, перевод, где возможно, на альтернативные газу источники топлива, а также реализация конкретных проектов в сфере ЖКХ», – сказал Землянский.

Как сообщал УНИАН, в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе (Литва) ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подразумевающего построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, снимающее множество торговых барьеров для украинских товаропроизводителей в Европе и для европейских – в Украине.