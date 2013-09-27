Болгария намерена сократить долю российского газа в общем объеме импорта до 50%

Болгария планирует сократить долю российского газа в общем объеме импорта до 50% в течение ближайших 5 лет, заявил президент страны Росен Плевнелиев.

"Через пять лет мы бы хотели получать, как минимум, 50% газа из других, диверсифицированных источников", - сказал он в интервью агентству Bloomberg.

В настоящее время Болгария получает из России 87% газа.

По словам Плевнелиева, диверсификация поставщиков газа позволит стране убедиться в том, что энергетический фактор не станет препятствовать экономическому росту. "В 2009 году газовый конфликт между Россией и Украиной привел к прекращению поставок на две недели, что подчеркнуло необходимость обеспечить большую независимость (от поставок сырья из РФ - ред.)", - добавил болгарский лидер.

Увеличение ВВП в текущем году ожидается на 1%, но, по мнению президента Болгарии, у страны есть потенциал для роста на 4-6% ежегодно, передает ПРАЙМ.

В ходе интервью Плевнелиев также коснулся ситуации с протестами против мер экономии бюджета и коррупции, отметив, что они свидетельствуют о продолжающемся переходе к демократии. "Граждане требуют большей прозрачности от политиков", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, парламент Болгарии отменил соглашение о строительстве в стране транзитного нефтепровода для российской нефти.

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