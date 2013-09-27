В Херсоне за долги перед облэнерго отключили уличное освещение и десятки светофоров

В Херсоне за долги коммунального предприятия «Херсонгорсвет» перед энергопоставщиком ПАО «Херсоноблэнерго» отключены десятки светофоров на перекрестках города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Херсона, по данным на утро 27 сентября в Херсоне не работают светофоры на 22 перекрестках: на Железнодорожном вокзале, на улицах Филатова, Краснознаменной, Р.Люксембург, Комкова, Марии Фортус, Николаевском шоссе, пл. Победы и в других районах города.

Также за долги «Херсонгорсвета» перед энергетиками в размере около 400 тыс. грн, которые, по утверждению чиновников мэрии, образовались из-за блокирования прохождения платежей в Госказначействе, было отключено уличное освещение.