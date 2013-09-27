Нефть дешевеет на фоне согласования резолюции по Сирии

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, после того как пять постоянных членов Совета безопасности ООН согласовали резолюцию о ликвидации химического оружия в Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 10.25 мск снизилась на 0,21% - до 108,98 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,40% и составила 102,62 доллара за баррель.

Голосование по резолюции СБ ООН может провести уже в пятницу, если будет решение исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). На голосовании будут глава МИД РФ Сергей Лавров и другие министры, которые продлили свое пребывание в Нью-Йорке на сессии ГА ООН.

Тем временем в ОЗХО в Гааге ожидается принятие решения, касающегося плана уничтожения отравляющих веществ в Сирии, в том числе зарина, примененного 21 августа под Дамаском.

"Мы ожидаем, что обстановка на Ближнем Востоке в будущем будет спокойнее. И это основной фактор, который определяет динамику рынка в настоящее время", - приводит агентство Bloomberg слова главного рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти.

Рост напряженности в странах Ближнего Востока приводит к усилению опасений инвесторов относительно перебоя в поставках сырья из региона, что приводит к росту цен на нефть.