В Японии крупнейшая в мире АЭС подала заявку на возобновление работы

Компания ТЕРСО подала заявку в Комитет по контролю атомной энергетики с просьбой начать проверку безопасности и затем разрешить работу шестого и седьмого энергоблоков крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива", передает РИА "Новости".

В настоящее время оба реактора, аналогичных по типу реакторам на аварийной АЭС "Фукусима-1", остановлены на профилактический техосмотр. По закону они могут быть перезапущены только после того, как Комитет проверит и утвердит их соответствие принятым этим летом ужесточенным критериям безопасности. После этого компании-оператору будет необходимо получить разрешение властей префектуры Ниигата, где находится станция, и местных администраций.

Перед подачей заявления ТЕРСО провела переговоры с властями Ниигаты и по их требованию добавила в него несколько дополнительных пунктов и условий на случай аварии на этой АЭС.

К настоящему времени в Комитет по контролю атомной энергетики поступили заявления от японских энергокомпаний с просьбой проверить безопасность и разрешить возобновление работы на 12 реакторах, но все они отличаются от реакторов на аварийной АЭС "Фукусима-1". Таким образом, в случае с шестым и седьмым реакторами "Касивадзаки-Карива" впервые Комитет будет рассматривать возможность перезапуска реакторов того же типа, что и на АЭС "Фукусима-1".

В настоящее время все 50 атомных реакторов Японии остановлены на профилактику. Рассмотрение заявок может занять около полугода, то есть, до начала следующего года Япония останется без атомной энергии.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября т.г. был остановлен последний атомный реактор на атомной электростанции «Ои» в Японии.

Читайте также:

Украина совместно с Японией отправит в космос спутники для наблюдения за АЭС

В Японии введен режим жесткой экономии электроэнергии