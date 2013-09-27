ExxonMobil, Shell и Total проявили интерес к шельфовым месторождениям Шри-Ланки

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil, британско-голландская Royal Dutch Shell и французская Total могут принять участие в аукционах на право разработки шельфовых нефтегазовых месторождений Шри-Ланки, сообщила глава Управления по развитию нефтяных ресурсов страны Салия Викрамасурия агентству Reuters.

Проведение аукциона на право разработки 13 разведочных блоков в бассейнах Cauvery и Mannar в шельфовой зоне на северо-западе Шри-Ланки ожидается в первом квартале 2014 года.

Помимо мировых нефтяных гигантов, интерес к активам Шри-Ланки проявили итальянская ENI, а также индийские ONGC Videsh и Cairn India.

"Эти шесть и ряд более мелких компаний проявили интерес (к аукциону - ред.) Они приезжали в страну, и мы продолжаем вести переговоры по условиям контрактов", - сказала представитель шриланкийского регулятора.

Из-за многолетних военных действий нефтегазовый сектор Шри-Ланки в настоящее время переживает трудные времена. Добыча в стране не ведется, в связи с чем государству приходится импортировать сырье. В 2012 году объем импорта составил 5 миллиардов долларов, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводородов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря). Подписание состоялось в Нью-Йорке (США) в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов.

Срок подписания соглашения о разделе продукции (СРП) с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) продлен Кабинетом министров до 24 ноября 2013 года.