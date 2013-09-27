На модернизацию газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» выделят 187 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект модернизации участка магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» стоимостью 187,1 млн грн.

Об этом говорится в информационном бюллетене КМУ со ссылкой на правительственное распоряжение от 26 сентября 2013 года.

Проектом предусмотрено строительство нового трубопровода диаметром 1420 мм протяженностью 7,2 км.

«Общая сметная стоимость строительства составит 187,1 млн гривен. Финансирование модернизации и ремонта газопровода будет осуществляться за счет собственных средств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что проект реконструкции разработан ООО «ИК Машэкспорт» и рекомендован к утверждению Правительством госпредприятием «Укргосстройэкспертиза».

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планировало к сентябрю 2013 года подписать кредитное соглашение на сумму 308 млн долл. с Европейским банком реконструкции и развития, а также Европейским инвестиционным банком для финансирования работ по модернизации украинской части магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации вышеуказанного магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредит вышеуказанных финансовых организаций, остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.