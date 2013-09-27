Украина впервые с начала года увеличила транзит российского газа в страны ЕС

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза с 1 января по 25 сентября 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,4% - до 59,7 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«По оперативным данным, с начала года по 25 сентября 2013 года транзит природного газа в государства Европы составил 59,7 млрд куб. м, что на 0,2 млрд куб. м, или 0,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года», - говорится в сообщении.

По данным национального оператора ГТС, состоянием на 25 сентября 2013 года, суточный транзит в государства Европы составил 283,5 млн куб. м, что на 51,6 млн куб. м, или 18% больше показателей аналогичного периода 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-август 2013 года сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,4 млрд куб м.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» объединяет 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

Общая длина газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км. Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы общей мощностью 5442,9 МВт.

Кроме того, ПАО «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная вместимость которых составляет 31 млрд куб. м.