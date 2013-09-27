В украинских подземных хранилищах уже накоплено 15,3 млрд куб. м газа

В подземных газовых хранилищах Украины для обеспечения бесперебойного транзита природного газа в страны ЕС в зимний период и гарантирования собственного потребления накоплено 15,3 млрд кубометров голубого топлива.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, с апреля месяца текущего года в подземных хранилищах уже хранилось 9,7 млрд куб. м газа и с учетом закачанного в преддверии осенне-зимнего периода топлива, на данный момент в хранилищах газа находится 15,3 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона может закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ.