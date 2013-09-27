Польша определится с финансированием проекта на базе "Одесса-Броды" до 2014 года

Варшава. Министерство регионального развития Польши планирует определиться с финансированием проекта создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" за счет средств Евросоюза до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министерства Пётр Попа.

Он подтвердил, что министерство, которое отвечает за реализацию софинансируемых ЕС проектов, получило рекомендацию министерства экономики Польши перенести ЕАНТК в резервный список.

Однако, по словам пресс-секретаря, оно пока не приняло решения по этому поводу.

"Планируем, что решение должно быть принято до конца текущего года", - отметил он, отвечая на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, министерство экономки Польши на этой неделе сообщило, что решило перенести проект ЕАНТК из главного в резервный список проектов, софинансируемых Евросоюзом.

Гендиректор международного нефтетранспортного консорциума "Сарматия", созданного для развития этого проекта, Сергей Скрипка сказал агентству, что перенесение этого проекта в резервный список означает потерю около 120 млн евро дофинансирования от ЕС.

Справка УНИАН. ЕС мог бы выделить на строительство недостающего участка ЕАНТК - от украинско-польской границы до "Адамово" около 25% стоимости проекта, если бы "Сарматия" нашла остальные 75% финансирования.

Идея проекта ЕАНТК возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным, в то время как сторонники считают причинной неудачи блокировку проекта Российской Федерацией, которая якобы делает все, чтобы не допустить конкурентную каспийскую нефть на европейский рынок.