Гендиректор "Сарматии" рассказал о необходимости участия Польши в проекте ЕАНТК

Варшава . Генеральный директор международного нефтетранспортного консорциума "Сарматия" Сергей Скрипка считает финансовое участие Польши в проекте создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" необходимым условием его успеха.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу, 27 сентября.

По словам Скрипки, "Сарматия" подготовила все документы, необходимые для подачи заявки на дофинансирование этого проекта Европейским Союзом, кроме подтверждения готовности выделить средства от акционеров компании.

Он отметил, что в октябре должно состояться внеочередное собрание участников консорциума, на котором планируется решить вопрос финансирования проекта.

"Логично ожидать, что главными участниками, которые должны финансировать это строительство, должны быть, вне сомнения, украинская "Укртранснефть" и польская PERN Przyjazn", - сказал Скрипка.

Собеседник агентства отказался прогнозировать, согласится ли польская государственная нефтетранспортная компания выделить собственные средства на достройку украинского трубопровода до польского Адамово.

"Тяжело сказать, но без этого проект не состоится", - cказал он.

Скрипка отметил, что ранее PERN Przyjazn неоднократно говорила, что решение о финансировании проекта может быть принято на уровне Министерства государственного имущества Польши, которое владеет компанией.

"К сожалению, в этой ситуации мы опять сталкиваемся с необходимостью принятия политического решения о реализации проекта, в первую очередь с польской стороны",- отметил Скрипка.

По его словам, один из обсуждаемых вариантов – это строительство недостающего участка от Бродов до польской границы "Укртранснефтью", а от польской границы до Адамово – главным образом за счет PERN Przyjazn.

Скрипка также отметил, что пока не видит оснований для прекращения деятельности "Сарматии", даже если компания потеряет дофинансирование ЕАНТК Европейским Союзом.

"На сегодня нет никаких оснований для того, чтобы принимать решение о завершении деятельности, связанной с подготовкой проекта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в рамках программ помощи Польше может выделить на достройку польского участка ЕАНТК около 120 млн евро, или 25% стоимости проекта, если "Сарматия" найдет остальные 75% финансирования.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о том, что не намерены выделять средства на достройку украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, декларируя при этом политическую поддержку и надеясь, что "Сарматии" удастся найти частных инвесторов или кредиторов для этого проекта.

"Сарматия" потеряет возможность получить зарезервированные для проекта средства Евросоюза, если до конца текущего года не предоставит всех необходимых документов, подтверждающих наличие пула инвесторов для финансирования ЕАНТК.

Справка УНИАН. Идея проекта ЕАНТК возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным, в то время как сторонники считают причиной неудачи блокировку проекта Российской Федерацией, которая якобы делает все, чтобы не допустить конкурентную каспийскую нефть на европейский рынок.