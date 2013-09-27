Одесский НПЗ возобновляет работу

Одесский нефтеперерабатывающий завод, который простаивал с 2010 года, возобновляет работу и планирует осуществить первую поставку готовой продукции на рынок Украины в октябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе собственника завода - компании ВЕТЭК.

«На заводе завершаются пусконаладочные работы, в плановой загрузке в настоящий момент уже работает часть производственных мощностей», - говорится в сообщении.

На запрос УНИАН, когда будет отгружена первая партия готовой продукции, пресс-служба ответила: «Первая половина октября».

Как сообщал УНИАН, в Одесский морской торговый порт 26 сентября прибыл второй танкер Intisar с 80 тыс. тонн нефти Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Первая партия нефти в 79,9 тыс. тонн прибыла в порт 12 сентября.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, контролируемую бизнесменом Сергеем Курченко, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.