Газпром заинтересовался электростанциями в Италии

Российский газовый монополист Газпром, крупнейший в РФ владелец энергоактивов, заинтересовался покупкой электростанций в Италии, сказал заместитель начальника департамента по управлению проектами Газпрома Александр Сыромятин, передает "Рейтер".

"Хорошо было бы получить предложения от итальянского правительства", - сказал он.

Газпром давно стремится выйти к конечным европейским потребителям. В июне концерн купил электростанцию 420 мегаватт в Бельгии у итальянской Enel за 227 миллионов евро, актив стал первой крупной покупкой монополиста в электроэнергетике за рубежом.

Глава Газпромэкспорта Александр Медведев относил к интересным с точки зрения электроэнергетики регионам Южную Европу, Балканы и Турцию.

Российская монополия в декабре 2012 года начала строить третий газопровод для доставки газа в Европу - Южный поток, и уже законтрактовала все объемы будущих поставок 63 миллиардов кубометров. В проекте газопровода, который пройдет через Черное море на юг Европы, участвуют итальянская Eni, французская EDF, немецкая BASF, а также страны, через территорию которых пройдет наземная часть - Сербия, Болгария, Венгрия, Словения.

В Сербии Газпром планирует вместе с дочерним нефтепереработчиком дочерней сербской компанией NIS построить газовую электростанцию.

Кроме того, газовый концерн изучал сотрудничество с EDF в газовой электрогенерации в Европе.

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