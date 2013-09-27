Акцизный сбор на бензин и дизтопливо повышаться не будет

Министерство инфраструктуры Украины в очередной раз подчеркивает, что акцизные сборы на бензин и дизельное топливо повышаться не будут.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры, «в средствах массовой информации периодически появляются сообщения о якобы возможном повышении акцизных сборов на топливо. В связи с этим министерство в очередной раз подчеркивает, что вопросы повышения акцизных сборов на бензин и дизельное топливо на сегодняшний день даже не инициируются».

Справка УНИАН. Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.