Лисичанский НПЗ приступил к капремонту технологического оборудования

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании “Роснефть” и простаивающий с весны 2012 года, приступил к капитальному ремонту технологического оборудования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации со ссылкой на рабочую встречу 27 сентября председателя облгосадминистрации Владимира Пристюка с генеральным директором ЧАО «ЛИНИК» Игорем Данчуком.

«Руководитель предприятия проинформировал Владимира Пристюка о том, что персонал ЛИНИКа (Лисичанский НПЗ - УНИАН) работает полную рабочую неделю и получает все предусмотренные коллективным договором выплаты», - говорится в сообщении.

«Ведется работа по подписанию договоров с поставщиками оборудования и подрядными организациями, задействованными в ремонтной компании», - цитирует пресс-служба слова гендиректора «ЛИНИКа».

Как сообщал УНИАН, ранее «Роснефть» обещала запустить Лисичанский НПЗ осенью 2013 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщал, что запуск Лисичанского нефтеперерабатывающего завода может быть перенесен на февраль-март 2014 года.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн. Однако в марте 2012 года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.

С сентября 2012 года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского завода.

После того как крупнейшая в мире компания по объемам добычи и запасов углеводородов российская «Роснефть» весной 2013 года завершила сделку по приобретению 100% акций ТНК-ВР, Лисичанский НПЗ перешел в ее собственность.