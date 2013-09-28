Без пересмотра газового соглашения, РФ потеряет крупного импортера газа - Азаров

Отказываясь от пересмотра кабального газового соглашения, Россия потеряет крупного импортера газа, а Украина – время и деньги, которые сегодня нужны в социальной сфере. На этом акцентировал Премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос в Фейсбуке, сообщается на сайте Кабмина.

«Мы откровенно говорим своим российским партнерам, что в результате вашего отказа от пересмотра газовых соглашений потеряете и вы, и мы. Вы потеряете крупнейшего покупателя газа, а мы потерям деньги и время, которые мы могли бы использовать на решение более насущных для нас сегодня задач, более важных для наших людей», - сказал Николай Азаров.

Он подчеркнул, что на сегодня этот вопрос актуален из-за очень высокой цены на газ, которая уже превышает 500 дол. за тысячу кубометров, и которая сделала нерентабельной работу многих отечественных предприятий и вынуждает переплачивать громадные суммы в валюте.

«Вначале мы пытались договориться о пересмотре, но контракт, который заключила Тимошенко, был настолько невыгодно для нас выписан, что практически он не оставлял нам возможности без доброго желания России его оспорить или в судебном порядке, или пересмотреть его путем переговорного процесса. Осознав, что согласия на пересмотр контракта мы можем не получить, мы приняли решение развернуть работы по увеличению добычи собственного газа, диверсификации поставок, переход от использования газа на другие источники энергии, максимальной экономии газа», - сказал Николай Азаров, отметив, что все эти работы требуют колоссальных затрат, которые Правительство вынуждено отвлекать, например, от здравоохранения, образования, строительства дорог и др.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас страна находится в том положении, когда необходимо модернизировать и промышленность, и социальную сферу, и системы здравоохранения, образования и многие другие. «Вот и приходится решать. Но в ближайшие годы мы эту задачу решим», - заверил Николай Азаров.