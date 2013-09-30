В Узбекистане с 1 октября внутренние цены на газ повышаются на 8,5%

В Узбекистане внутренние цены на природный газ для всех категорий пользователей с 1 октября повышаются на 8,5%, сообщается в информации на сайте Национальной холдинговой компании (НХК) "Узбекнефтегаз".

Так, стоимость 1 кубометра природного газа, отпускаемого населению, при наличии счетчика составит 151,7 сума (0,07 доллара по курсу ЦБ Узбекистана). При отсутствии счетчика цена 10 кубометров газа, используемого для приготовления пищи и горячего водоснабжения, составит 2624,15 сума (1,22 доллара, 1 доллар - 2146,70 сума).

Стоимость 1 тысячи кубометров природного газа, отпускаемого оптовым потребителям, включая предприятия теплоснабжения, увеличится до 151,740 тысячи сумов (70,7 доллара).

Это второе повышение внутренних цен на газ в Узбекистане. Первый раз цены были повышены с 1 апреля - на 14%. За последний год внутренние цены в Узбекистане на газ выросли уже в 1,45 раза.

В настоящий момент АК "Узтрансгаз" ("дочка"НХК "Узбекнефтегаз", оператор по транспортировке газа в республике) осуществляла эксплуатацию порядка 120 тысяч километров газораспределительных сетей низкого и среднего давления, по которым газ подается в порядка 4 миллионов жилых домов и около 80 тысячам оптовых потребителей.

За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло в 1,3 раза и составляет порядка 50 миллиардов кубометров ежегодно. Добыча природного газа в Узбекистане в 2012 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2011 годом - до 62,9 миллиарда кубометров.

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