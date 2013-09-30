Ученым Южной Кореи удалось получить бензин с помощью генетически модифицированных бактерий

Ученые из Республики Корея /РК/ сумели первыми в мире создать генетически модифицированные бактерии, способные производить бензин. Об этом сообщило Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и научного прогнозирования страны, передает ИТАР-ТАСС.

"Пока производственная эффективность довольно низкая, однако значение этих исследований заключается в том, что с помощью генетически модифицированных бактерий удалось получить бензин. Мы продолжим исследования с целью поиска путей повышения эффективности нашего метода", - рассказал руководитель научной группы профессор Ли Сан Об.

Полученные в Корейском институте передовой науки и технологий бактерии способны поглощать глюкозу и выделять бензин. Из одного литра раствора, содержащего такие бактерии, было получено 580 миллиграммов топлива.

Результаты исследований были опубликованы в понедельник, 30 сентября, в электронной версии международного научного журнала Nature.

Хотя полученное топливо несколько отличается от обычного бензина, оно может также широко применяться, отмечается в сообщении министерства.

Технология получения топлива с помощью бактерий была разработана в 2010 году в США, однако она позволяла производить только биодизельное топливо или насыщенный углеводород /алкан/, входящий в состав нефти и природного газа.